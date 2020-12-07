Манчестер Юнайтед доведеться вирішувати кадрову катастрофу, яка виникла перед матчем 6 туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

Уле Гуннар Сульшер не зможе розраховувати на основних центрфорвардів – Едінсона Кавані та Антоні Марсьяля, повідомляє Sky Sports.

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Уругваєць і француз травмовані, тому навіть не полетіли з командою в Німеччину. Сульшеру доведеться довіритися резервісту Одіону Ігало або зміщати профільних вінгерів – Рашфорда чи Грінвуда. До слова, обоє відзначилися голами у попередньому матчі АПЛ проти Вест Хема (3:1).

Поєдинок РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра (8 грудня). "Червоним дияволам" достатньо і нічиєї, щоб гарантувати собі плей-офф Ліги чемпіонів.

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