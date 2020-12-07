Манчестер Юнайтед потерял основных центрфорвардов перед битвой за жизнь в Лиге чемпионов против РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед придется решать кадровую катастрофу, которая возникла перед матчем 6 тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.
Уле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на основных центрфорвардов – Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля, сообщает Sky Sports.
Манчестер Юнайтед установил волевой рекорд АПЛ
Уругваец и француз травмированы, поэтому даже не полетели с командой в Германию. Сульшеру придется довериться резервисту Одиону Игало или смещать профильных вингеров – Рашфорда либо Гринвуда. К слову, оба отличились голами в предыдущем матче АПЛ против Вест Хэма (3:1).
Поединок РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед состоится завтра (8 декабря). "Красным дьяволам" достаточно и ничьей, чтобы гарантировать себе плей-офф Лиги чемпионов.
Чергова ганьба Барселони, Моурінью і Мілан втримали вершини, шоу лідерів у Німеччині, грабіжник Вернер – огляд вікенду