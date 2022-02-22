Манчестер Юнайтед вирішив поставити паузу в стосунках з партнерами, "ноги" яких ростуть з Росії.

"Червоні дияволи" змінили свій план поїздки у Мадрид на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти Атлетіко, інформує The Athletic.

Рангнік – про загрозу війни з боку Росії: "Це важливіше, ніж Ліга чемпіонів"

МЮ багато років користується послугами "Аэрофлота" – російської державно-приватної авіакомпанії. Манкуніанці відмовилися від літака росіян, скориставшись послугами британської "Titan Airways". Щоправда, наразі про повний розрив контракту з давнім спонсором не йдеться.

Додамо, що сьогодні Британія ввела низку санкцій проти Росії на тлі загострення агресії щодо України.

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