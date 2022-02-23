"Я знаю, що ми граємо не у свій найкращий футбол, але у нас у команді багато якісних гравців.

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Я бачу, що багато інших команд теж грають далеко не найкращим чином. Перемога Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів не стала б шоком, це може статися. Але ми повинні працювати щосили, тому що ми далеко не фаворити у цьому змаганні", - цитує Фреда ESPN.

Нагадаємо, суперником Юнайтед в 1/8 фіналу став Атлетіко. Перша зустріч між цими командами відбудеться сьогодні, 23 лютого, початок о 22:00.

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