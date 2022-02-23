"Манчестер Юнайтед может одержать победу в Лиге чемпионов", – Фред
Полузащитник МЮ Фред амбициозно оценивает нынешние возможности "красных дьяволов".
"Я знаю, что мы играем не в свой лучший футбол, но у нас в команде много качественных игроков.
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Я вижу, что многие другие команды тоже играют далеко не лучшим образом. Победа Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов не стала бы шоком, это может произойти. Но мы должны работать вовсю, потому что мы далеко не фавориты в этом соревновании", – цитирует Фреда ESPN.
Напомним, соперником Юнайтед в 1/8 финала стал Атлетико. Первая встреча между этими командами состоится сегодня, 23 февраля, в 22:00.
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