Наставник МЮ Ральф Рангнік вірить у потенціал своєї команди перед поєдинком проти Янг Бойз.

"Чи зможемо ми виграти Лігу чемпіонів? Наразі говорити про це рано. Я тут лише тиждень і зіграв лише один матч.

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Очевидно, з таким клубом ми маємо амбіції у всіх турнірах. Кожен має шанс виступити і заявити про себе. Я щасливий, що зможу дати у поєдинку з Янг Бойз ігровий час доволі багатьом футболістам", – цитує Рангніка сайт УЄФА.

Нагадаємо, Юнайтед достроково гарантував собі вихід з групи ЛЧ, а Янг Бойз потрібно лише перемагати, щоб гарантувати собі євровесну.

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