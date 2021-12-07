Наставник МЮ Ральф Рангник верит в потенциал своей команды перед поединком против Янг Бойз.

"Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Пока говорить об этом рано. Я здесь только неделю и сыграл только один матч.

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Очевидно, с таким клубом у нас есть амбиции во всех турнирах. У каждого есть шанс выступить и заявить о себе. Я счастлив, что смогу дать в поединке с Янг Бойз игровое время достаточно многим футболистам", – цитирует Рангника сайт УЕФА.

Напомним, Юнайтед досрочно гарантировал себе выход из группы ЛЧ, а Янг Бойз нужно побеждать, чтобы гарантировать себе евровесну.

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