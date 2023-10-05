В среду в группе G состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 2-й тур, группа G

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2

Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2

Голы: Ндиайе, 37, Букари, 88 – Угринич, 48, Иттен, 60 (п.)

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РБ Лейпциг на своем поле уступил Манчестер Сити. Сумасшедшее преимущество гостей завершилось логичным голом Фодена в середине тайма. На перерыв команда Гвардиолы могла уйти с хоккейным счетом, но ограничилась одним мячом.

Марко Розе, очевидно, провел серьезный разговор со своими подопечными, ведь вторая половина встречи началась с гола "быков": Опенда убежал по правому флангу, выдержал давление Аканджи, ворвался в штрафную и пробил мимо Эдерсона – 1:1. Холанд мог неоднократно решать судьбу матча, но мяч упорно не лез в ворота. А дальше сработал гений Гвардиолы и его замены. Сначала Альваресу удался невероятный выстрел в правую девятку, а уже в добавленное время Доку, который ассистировал аргентинцу, вышел один на один и поставил финальную точку.

В параллельной встрече Црвена Звезда расписала боевую ничью с Янг Бойз. Хозяева пробили соперника в концовке тайма, но сразу после перерыва пропустили в ответ. В середине второй сорокапятиминутки Иттен с пенальти вывел швейцарцев вперед, однако за минуту до завершения основного времени Букари вновь восстановил статус-кво. Как следствие, все завершилось миром.

После 2-го тура лидером группы G является Манчестер Сити с 6-ю очками, далее идет РБ Лейпциг с 3-мя баллами. Янг Бойз и Црвена Звезда набрали по 1 пункту.

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