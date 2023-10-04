Мадридці переграли гостей з Роттердама (3:2) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Атлетіко та Фейєнорд видали яскраву битву. Нідерландці не просто нав'язали боротьбу фавориту, а награли на перемогу. Вже в дебюті зустрічі гості відкрили рахунок, коли Уеда після хорошої розрізної передачі опинився сам на сам з голкіпером.

Шахтар перестріляв Антверпен у божевільному матчі ЛЧ – Ракицький привіз і виправився, дубль Сікана, пенальті на 90+6

Облак багато разів рятував Атлетіко у критичних ситуаціях: виграв дуелі в Стенгса та Мінте, потягнув удар Пайшао. Фейєнорд гостро атакував і постійно створював моменти. Ганцко забив після стандарту, міг відзначитися і Траунер.

"Матрацники" ж придумували голи з нічого. Мората відіграв перше відставання, скориставшись помилкою захисника. Епізод, до речі, дуже суперечливий, адже гравець Фейє намагався не пустити м'яч до Сауля, який перебував в офсайді.

Перед перервою Грізманн вдруге зрівняв рахунок. Антуан показав секунду геніальності та пробив через себе. Був ще супершанс, спровокований прострілом Моліни, але там Траунер в останню мить не пустив м'яч до Морати.

Зрештою черговий простріл Моліни на Морату таки пройшов. На початку другого тайму форвард забив переможний гол. Як не старалися роттердамці врятувати матч, нічого не вийшло – Облак стояв стіною. Атлетіко набрав 4 очки та очолив групу Е. Фейєнорд – другий (3 бали).