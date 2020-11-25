Манчестер Сити поехал в гости к Олимпиакосу в статусе безоговорочного лидера группы С. "Горожане" шли без потерь, все было понятно, поэтому капитан команды Кевин де Брюйне получил отдых. Александр Зинченко вернулся в заявку, но остался в запасе – на левом фланге обороны впервые после травмы вышел Менди.

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Команда Пепа Гвардиолы полностью доминировала. В первом тайме греки не нанесли ни одного удара по воротам Манчестер Сити, а сами "горожане" уничтожали соперника. Жозе Са крутился в воротах Олимпиакоса как белка в колесе, тянул удары Фодена, Стерлинга и Жезуса.

Но это трио все же организовало результативную атаку. Габи покатил на Рахима, а тот элегантно пяткой откинул под удар Фодену. Гол стал справедливой наградой для юного хавбека за классный футбол. Фоден обыгрывал оппонентов, выводил партнеров на удар и бил сам. Словом, был самым заметным на поле.

После перерыва Манчестер Сити не сбавил обороты и продолжил раскатывать Олимпиакос по газону. Только удивительные сейвы голкипера оставляли хозяевам надежду на отскок. Гости так и не забили второй гол, но финальная статистика впечатляет: по ударам 2 – 22.

Александр Зинченко вышел на последние 15 минут, заменив Менди. Ничем особым украинец не успел отличиться. Отдал несколько передач и попытался обострить прострелом в штрафную площадь.

Манчестер Сити победил, набрал 12 очков после четырех туров и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Олимпиакос с 3 пунктами остался на третьем месте в группе С.

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