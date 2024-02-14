Манчестер Сіті обіграв Копенгаген в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24",

Чинним переможцям ЛЧ в першому раунді плей-офф дістався не найсильніший суперник. Фаворит підтвердив свій статус, здобувши впевнену перемогу на виїзді. Слід відзначити Кевіна де Брюйне, який у свій актив записав гол та два асисти. Філ Фоден оформив 1+1.

Ман Сіті у важкому матчі переграв Копенгаген у плей-офф Ліги чемпіонів – Холанд показав акробатику, але не забив

До слова, Манчестер Сіті встановив історичний рекорд. Команда Пепа Гвардіоли стала першою, яка змогла забити три голи у семи поспіль матчах Ліги чемпіонів. Цікаво, що у цій серії найпопулярнішим виявився саме рахунок 3:1 – він був зафіксований чотири рази.