Манчестер Сіті – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Тоттенхем

17 квітня, 22:00. Манчестер, стадіон Сіті оф Манчестер

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

У першому матчі у Лондоні, який відбувся тиждень тому, Тоттенхем доволі несподівано завдав Манчестер Сіті мінімальної поразки. Проте та перемога далась "шпорам" надто дорогою ціною – травми отримали лідери команди Харрі Кейн та Деле Аллі. Форвард через проблеми з гомілкостопом, найімовірніше, пропустить залишок сезону. Що стосується Аллі, то хавбек зламав руку та має мізерні шанси вийти на поле, хоча напередодні матчу провів тренування. Серйозні втрати для лондонців – в активі цих двох виконавців 22 голи в АПЛ із командних 64-х.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Також через травми точно не візьмуть участі в матчі Серж Ор'є, Ерік Дайєр та Гаррі Вінкс. У Манчестер Сіті не зіграє резервний голкіпер Клаудіо Браво, а вихід на поле Фернандінью та Олександра Зінченка – під питанням. Якщо бразилець вже приступив до тренувань та, найвірогідніше, допоможе своїй команді, то участь хавбека збірної України у цьому матчі малоймовірна.

На позиції лівого захисника практично гарантовано вийде Бенджамін Менді, адже Фабіан Делф відверто провалився у першому матчі. Саме він став винуватцем пропущеного гола, який поставив під сумнів турнірні перспективи Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

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Мауріціо Почеттіно в атаці, вочевидь, покладатиметься на Еріксена, Лукаса Моуру, Льоренте та Сона, який перебуває у шикарній формі – 3 голи у останніх 5-ти матчах. Проте без Кейна та Аллі "шпорам" буде вкрай важко, а не зіграють ще й Дайєр, Вінкс та Ор'є. Участь Ламели також під сумнівом – справжня кадрова катастрофа...

На вихідних команди провели матчі Прем'єр-ліги. Ман Сіті впевнено розібрався з Крістал Пелас та продовжує боротьбу з Ліверпулем за чемпіонський титул, а знекровлений Тоттенхем розгромив аутсайдера чемпіонату Хаддерсфілд. До слова, вже 20-го квітня суперники зійдуться на Етіхаді вже в матчі чемпіонату. Той поєдинок теж матиме велике значення для обох команд, адже жодна з них не вирішила свого завдання на сезон в рамках АПЛ.

Можна констатувати, що ці два матчі з Тоттенхемом є чи не вирішальними для Ман Сіті у сезоні, адже у разі невдачі "містяни" ризикують втратити шанси на перемогу як в Прем'єр-лізі, так і в Лізі чемпіонів.

Статистика протистояння

Сьогоднішні опоненти провели між собою чимало матчів – звітний поєдинок стане вже 159-м в історії протистоянь Манчестер Сіті та Тоттенхема. Наразі маємо практично рівну статистику: Тоттенхем виграв 61 матч, Ман Сіті – 62, ще 35 поєдинків завершились миром. Різниця голів – 246:217 на користь команди з Манчестера.

У Лізі чемпіонів це лише другий поєдинок між "шпорами" та "містянами" – перший відбувся тиждень тому в Лондоні на новенькій арені Тоттенхема.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Менді – Фернандінью, Гюндоган, де Брюйне – Бернарду Сілва, Агуеро, Стерлінг

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сіссоко, Ваньяма – Еріксен, Лукас Моура, Сон Хин Мін – Льоренте

Травмовані: Браво – Кейн, Ор'є, Дайєр, Вінкс

Під питанням: Фернандінью, Зінченко – Аллі, Ламела

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сіті перебуває у шикарній формі, а поразка від Тоттенхема в першому матчі стала радше винятком з правил, адже перед тим "містяни" програвали ще у січні. Команда Хосепа Гвардіоли скористається кадровими втратами суперника та візьме реванш, ставши півфіналістом Ліги чемпіонів 2018/19. Такої ж думки і букмекери, які віддають суттєву перевагу Ман Сіті.

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