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Манчестер Сити созвал экстренное совещание из-за дисквалификации из Лиги чемпионов – игроки узнали о дальнейших планах

18:30 44 Читати українською
Манчестер Сити созвал экстренное совещание из-за дисквалификации из Лиги чемпионов – игроки узнали о дальнейших планах
Хосеп Гвардиола / Reuters

Руководство Манчестер Сити даром не теряло времени, чтобы известить игроков о еврокубковых проблемах.

Футболисты "горожан" получили приглашение на экстренное заседание в течение часа после официального решения УЕФА о дисквалификации клуба, информирует Telegraph.

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Встреча должна была состояться сегодня (15 февраля). Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано планировал рассказать игрокам о планах клуба, который рискует на два ближайших сезона остаться без Лиги чемпионов. Также подопечные Гвардиолы должны были отчитаться, как провели несколько дней выходных.

Напомним, вчера, 14 февраля, Манчестер Сити был наказан отстранением от участия в Лиге чемпионов и других турнирах под эгидой УЕФА на двухлетний срок – сезоны 2020/21 и 2021/22.

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