"Звичайно, ми хочемо вийти у фінал і виграти його, але водночас я ніколи не недооцінюватиму той шлях, який ми пройшли, щоб опинитися тут. Приємно перебувати серед найкращих команд Європи. Потрібно намагатися бути собою, провести дві виняткові ігри, щоб вийти у фінал. Ми можемо це зробити.

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Історія Реала говорить сама за себе, але у нас є бажання конкурувати з ними. Це 11 на 11 і один м'яч на полі. Гравці самі ухвалюють рішення. Ми вже опинялися в такому становищі. Лише без того, щоб вийти у фінал і перемогти. Ви можете розробити план, але це 11 на 11, їхня якість та сила будуть мати значення. Цей матч для гравців, Карло чи я не здобуваємо перемогу.

Сьогодні у нас тренування. Подивимося, як гравці почуваються. У нас є час сьогодні ввечері та завтра вранці, щоб вирішити. Я маю побачити сьогоднішню сесію, щоб ухвалити рішення щодо складу. Якщо гравцеві доведеться грати на позиції, до якої він не звик, він зробить усе можливе. Стоунз і Вокер під сумнівом. Кайл не тренувався останні десять днів, Джон – після Брайтона. Тому я не знаю, чи тренуватимуться вони. Ми побачимо, як вони почуваються, завтра ухвалимо рішення. Поки є сумніви", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, перший матч у рамках півфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 26 квітня, в Англії. Старт зустрічі о 22:00. Варто зауважити, якщо Вокер та Стоунз таки не будуть готові зіграти, то Гвардіолі доведеться експериментувати, адже також Жоау Канселу відбуватиме дискваліфікацію. Таким чином шанси побачити на полі Олександра Зінченка значно збільшуються.