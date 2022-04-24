Наставник "вершкових" визначився зі списком футболістів, які поїдуть у Манчестер на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів 2021/22.

На Туманний Альбіон вирушать 23 футболісти, але є ризик, що не всі зможуть зіграти проти чемпіона Англії. Каземіро та Девід Алаба все ще тренувалися індивідуально і далеко не факт, що встигнуть відновитися. У обох проблеми з м'язами, а ризик їхньої відсутності у грі проти Манчестер Сіті оцінюють як високий, інформує Marca.

Лунін користується шаленою довірою в Іспанії – українцю пророкують дебют за Реал у чемпіонаті

Рішення щодо участі Алаби і Каземіро в поєдинку ухвалять за підсумками передматчевого тренування на Етіхаді. Точно не зіграють Маріано Діас, Еден Азар і Лука Йовіч – їх у списку немає. На відміну від Андрія Луніна, який традиційно чекає свого шансу.

Але є й приємні новини для Карло Анчелотті – Ферлан Менді подолав проблеми зі здоров'ям і готовий вийти на поле.

Поєдинок Манчестер Сіті – Реал відбудеться 26 квітня о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі ЛЧ Ліверпуль у середу прийме Вільяреал.

Список гравців Реала на матч проти Манчестер Сіті