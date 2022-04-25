"Конечно, мы хотим выйти в финал и выиграть его, но в то же время я никогда не буду недооценивать тот путь, который мы прошли, чтобы оказаться здесь. Приятно находиться среди лучших команд Европы. Нужно пытаться быть собой, провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать.

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История Реала говорит сама за себя, но у нас есть желание конкурировать с ними. Это 11 на 11 и один мяч в поле. Игроки сами принимают решение. Мы уже оказывались в таком положении. Только без того, чтобы выйти в финал и победить. Вы можете разработать план, но это 11 на 11, их качество и сила будут иметь значение. Этот матч для игроков, Карло или я не одерживаем победу.

Сегодня у нас тренировка. Посмотрим, как игроки чувствуют себя. У нас есть время сегодня вечером и завтра утром для решения. Я должен увидеть сегодняшнюю сессию, чтобы принять решение о составе. Если игроку придется играть на позиции, к которой он не привык, он сделает все возможное. Стоунз и Уокер под вопросом. Кайл не тренировался последние десять дней, Джон – после Брайтона. Поэтому я не знаю, будут ли они тренироваться. Мы увидим, как они себя чувствуют, завтра примем решение. Пока есть сомнения", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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Напомним, первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити состоится уже завтра, 26 апреля, в Англии. Старт встречи в 22:00. Стоит заметить, если Уокер и Стоунз таки не будут готовы сыграть, то Гвардиоле придется экспериментировать, ведь также Жоау Канселу будет отбывать дисквалификацию. Таким образом, шансы увидеть на поле Александра Зинченко значительно увеличиваются.