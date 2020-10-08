Тренерський штаб англійського Манчестер Сіті визначився з переліком гравців, які зможуть зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів.

До списку "містян" потрапив 21 виконавець, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У заявці знайшлося місце для українця Олександра Зінченка. Також у переліку літні новачки Сіті – оборонці Аке та Діаш, а також вінгер Торрес. Не потрапили до списку молоді Ерік Гарсія і Філ Фоден. Проте, вони, вочевидь, будуть заявлені за списком Б.

Воротарі: Едерсон, Стеффен, Карсон

Захисники: Вокер, Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке, Б. Менді, Діаш

Півзахисники: Гюндоган, Родрі, де Брюйне, Б. Сілва, Фернандінью, Зінченко, Марез

Нападники: Стерлінг, Жезус, Агуеро, Торрес

До слова, Манчестер Сіті на груповому етапі ЛЧ зустрінеться з Порту, Олімпіакосом і Марселем. Перший матч – 21 жовтня проти "драконів" вдома.

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