В список "горожан" попал 21 исполнитель, сообщает официальный сайт клуба.

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В заявке нашлось место для украинца Александра Зинченко. Также в перечне летние новички Сити – защитники Аке и Диаш, а также вингер Торрес. Не попали в список молодые Эрик Гарсия и Фил Фоден. Однако, они, очевидно, будут заявлены по списку Б.

Вратари: Эдерсон, Стеффен, Карсон

Защитники: Уокер, Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке, Б. Менди, Диаш

Полузащитники: Гюндоган, Родри, де Брюйне, Б. Силва, Фернандиньо, Зинченко, Марез

Нападающие: Стерлинг, Жезус, Агуэро, Торрес

К слову, Манчестер Сити на групповом этапе ЛЧ встретится с Порту, Олимпиакосом и Марселем. Первый матч – 21 октября против "драконов" дома.

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