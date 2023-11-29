Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група G

Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 3:2

Голи: Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33

Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0

Голи: Недельковіч, 8 (аг.), Блюм, 29

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Манчестер Сіті на своєму полі приймав РБ Лейпциг. Команда Гвардіоли випереджала суперника на три бали, то ж у разі успіху німці могли б зрівнятись за очками з англійцями. Не відкладаючи у довгу скриню "бики" вийшли вперед вже на початку зустрічі: Бласвіх вибив у центр, де м'яч підхопив Опенда, вийшов сам на сам і пробив у дальній кут. За 20 хвилин Сімонс пасом знайшов Опенду на лівому фланзі, той протягнув сферу через півполя, увірвався у штрафний, обіграв Діаша і влучно пробив у ближній кут, увівши суперника і уболівальників у ступор і шок.

По перерві Холанд вибіг на побачення з Бласвіхом і скоротив відставання Ман Сіті. В середині тайму Фоден додав до свого асисту ще й гол, відновивши статус-кво. За трохи Лейпциг знову вирвався вперед, але клятий офсайд залишив все без змін. Вже перед свистком господарі таки зламали опір суперника і Альварес приніс перемогу Сіті.

У паралельному матчі Црвена Звезда на виїзді не змогла нав'язати боротьбу Янг Бойз. Прикрий автогол у дебюті зустрічі окрилив швейцарців, які ще до перерви подвоїли свою перевагу. Другий тайм пройшов у рівній боротьбі – швейцарці на класі довели гру до перемоги.

Як наслідок, Манчестер Сіті за тур до фінішу набрав 15 очок, РБ Лейпциг з 9-ма балами залишився другим. Янг Бойз з 4-ма пунктами зробив серйозну заявку на Лігу Європи, а Црвена Звезда з 1 очком замикає турнірну таблицю квартету.

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