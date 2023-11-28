Селтік намагався зачепитися за останню можливість зберегти шанс на вихід із групи, Лаціо хотів відповісти на поразку від Салернітани і чутки щодо звільнення Мауріціо Саррі. Уперше в цій кампанії Ліги чемпіонів "кельти" надійно зіграли в обороні у виїзному матчі цілий тайм – суттєва територіальна перевага господарів не втілилася у велику кількість небезпечних ударів по воротах шотландців. Однак нічия не влаштовувала Селтік, а форвард Фурухасі був ізольований – у першій половині зустрічі він лише двічі торкнувся м'яча.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник

Уперше в цьому груповому етапі Селтіку вдалося уникнути вилучення у виїзному матчі, проте після перерви оборона гостей усе ж дала збій. Причому двічі – капітан Лаціо Чіро Іммобіле оформив дубль упродовж чотирьох хвилин – з 82-ї по 85-ту. У першому випадку ветерану "орлів" допоміг рикошет, завдяки якому Чіро залишалося лише підставити ногу; у другому випадку Іммобіле майстерно розібрався в чужому штрафному майданчику як справжній центрфорвард.

Завдяки цій перемозі Лаціо зробив значний крок назустріч плей-офф Ліги чемпіонів. Селтік позбувся шансів потрапити навіть до Ліги Європи.