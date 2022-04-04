"Так, у попередньому раунді Атлетіко пройшов Манчестер Юнайтед, але тепер ми будемо протистояти команді, яка відрізняється від них. Треба зіграти ще краще, ніж тоді.

Що мені подобається у грі Сіті – це ті зусилля, яких вони докладають задля повернення м'яча. Приємно бачити, як вони грають. Можливо, у суперника футболісти дещо вищого рівня, але у нас є два матчі.

Гвардіола пожартував про тактику на матч ЛЧ проти Атлетіко: "Манчестер Сіті зіграє з 12-ма футболістами"

Ман Сіті та Баварію можна вважати фаворитами, однак у минулому сезоні виграв Челсі. Всі 8 команд прагнуть здобути трофей – Атлетіко серед них. Сподіваюся, переможе той, хто найбільше заслуговує. Всі чвертьфіналісти дуже сильні.

У командах, в яких я працював, ніколи не мав можливості працювати з Хаві, Бускетсом, Мессі, Іньєстою... Це великі гравці. Крім великого таланту Гвардіоли, йому пощастило, що його супроводжували чудові футболісти", – цитує Сімеоне Marca.

Поєдинок Манчестер Сіті – Атлетіко Мадрид відбудеться 5 квітня, початок о 22:00 за Києвом.

Важливий тиждень для українців у єврокубках – коли вболівати за Зінченка, Маліновського та Яремчука