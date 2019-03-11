Манчестер Сіті – Шальке: Коноплянка з одноклубниками прибув на матч Ліги чемпіонів

Коноплянка прибув на матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті / Твіттер ФК Шальке

Гельзенкірхенський Шальке сьогодні прибув до Англії на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Німецький Шальке сьогодні прибув на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Серед 22-х гравців є і український півзахисник Євген Коноплянка.

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Воротарі: Ральф Ферманн, Алєксандер Нюбель, Міхаель Лангер, Яннік Ленце.

Захисники: Хамза Менділ, Матея Настасіч, Бенжамен Стамбулі, Саша Рітер, Бастіан Очіпка, Саліф Сане, Джефрі Брума.

Півзахисники: Вестон Маккені, Суат Сердар, Набіль Бенталеб, Євген Коноплянка, Себастіан Руді, Раббі Матондо.

Нападники: Ахмед Кутучу, Ґвідо Бурґшталлєр, Стівен Скжибскі, Седрік Тойхерт, Брель Емболо.

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Нагадаємо, що перший матч між командами завершився з рахунком 2:3 на користь Манчестер Сіті. Матч-відповідь відбудеться 12 березня о 22:00.

Ральф Ферманн, Александер Нюбель, Михаэль Лангер и Янник Ленце Источник: https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1552316338--shalke-s-konopljankoy-pribyl-v-manchester-foto.html

Ральф Ферманн, Александер Нюбель, Михаэль Лангер и Янник Ленце Источник: https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1552316338--shalke-s-konopljankoy-pribyl-v-manchester-foto.html