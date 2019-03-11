Манчестер Сити – Шальке: Коноплянка с одноклубниками прибыл на матч Лиги чемпионов

Коноплянка прибыл на матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити / Твиттер ФК Шальке

Гельзенкирхенский Шальке сегодня прибыл в Англию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Немецкий Шальке сегодня прибыл на матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Среди 22-х игроков есть и украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

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Вратари: Ральф Ферманн, Александер Нюбель, Михаэль Лангер, Янник Ленце.

Защитники: Хамза Мендил, Матея Настасич, Бенжамен Стамбули, Саша Ритер, Бастиан Очипка, Салиф Сане, Джефри Брума.

Полузащитники: Вестон Маккени, Суат Сердар, Набиль Бенталеб, Евгений Коноплянка, Себастиан Руди, Рабби Матондо.

Нападающие: Ахмед Кутучу, Гвидо Бургшталлер, Стивен Скжибски, Седрик Тойхерт, Брель Эмболо.

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Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:3 в пользу Манчестер Сити. Ответный матч состоится 12 марта в 22:00.

Ральф Ферманн, Александер Нюбель, Михаэль Лангер и Янник Ленце Источник: https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1552316338--shalke-s-konopljankoy-pribyl-v-manchester-foto.html

Ральф Ферманн, Александер Нюбель, Михаэль Лангер и Янник Ленце Источник: https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1552316338--shalke-s-konopljankoy-pribyl-v-manchester-foto.html