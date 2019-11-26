Манчестер Сіті – Шахтар: Сопко пояснив, завдяки чому "гірники" можуть успішно зіграти

Футбольний експерт Олександр Сопко поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

"Як на Шахтар вплине відсутність Марлоса і Тайсона? Ці втрати можуть дати про себе знати. Хоча Марлос потрібен тоді, коли він в порядку – мобільний, динамічний, грамотно поєднує індивідуальні дії з командними.

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Але той Марлос, який не відпрацьовує в захисті, перетримує м'яч, напевно, і не потрібен в такій грі, де, швидше за все, треба буде більше оборонятися. А ось вміння Тайсона йти від пресингу завдяки своїй швидкості, переходячи зі своєї половини поля до воріт суперника, Шахтарю буде явно не вистачати.

Чим це можна компенсувати? Наявність нових гравців, які не мають за спиною негативного досвіду програних матчів від Манчестер Сіті, може допомогти футболістам зіграти більш розкуто і показати свій максимум.

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Це буде шанс для деяких молодих виконавців, які рвуться в основний склад Шахтаря. А враховуючи, що у англійців зараз, як мені здається, не все налагоджено в механізмі, ймовірність позитивного результату для гостей підвищується", – поділився Сопко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Шахтар вже сьогодні, 26 листопада, зустрінеться з Манчестер Сіті в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Початок гри о 22:00.

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