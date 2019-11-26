Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті прийме донецький Шахтар у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Шахтар

26 листопада, 22:00. Манчестер, Етіхад

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Донецький Шахтар третю єврокубкову осінь поспіль змушений грати проти Манчестер Сіті на Етіхаді. Цього разу "гірники" прибули на Туманний Альбіон у надважливий момент. До кінця групового етапу всього 2 тури, а жоден із представників квартету C ще не гарантував собі вихід у плей-офф. Більше того, поки всі 4 команди зберігають шанси на участь у весняній частині єврокубків. Поганою новиною для Шахтаря стала нічия Сіті з Аталантою у 4-му турі. Через втрату очок в Італії підопічні Хосепа Гвардіоли тепер гратимуть на перемогу в матчі з українським грандом.

Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Невчасно донеччани втратили й двох провідних виконавців. Марлос у Загребі отримав необов'язковий другий "гірчичник" і тепер змушений пропустити матч із Ман Сіті через дискваліфікацію. А лідер команди Тайсон зазнав ушкодження на тренуванні перед вильотом на Британські острови. Їхні місця в основі, вочевидь, займуть Тете та Коноплянка. Юний бразилець непогано себе проявив у матчі зі Львовом, а український вінгер на тлі невизначеності з формою Соломона (ізраїльтянин пропустив 3 тижні) – фактично єдина опція на лівий фланг атаки.

Та мають кадрові проблеми й "містяни". Давно в лазареті команди Ляпорт і Сане, досі нездужає українець Зінченко, а в суботньому матчі проти Челсі травмувався Серхіо Агуеро. Аргентинський центрфорвард вилетів на кілька тижнів. Однак, у порівнянні з Шахтарем навіть дублери Сіті виглядають сильнішими. Той же Габріел Жезус на вістрі атаки спробує довести, що справді здатен стати заміною ветерану Агуеро в довготривалій перспективі. Про силу Фернандінью (заміняє Ляпорта в центрі оборони) чи тим більше Стерлінга та Бернарду Сілви (регулярно грають в основі через відсутність Сане) – годі й казати.

Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли

Усе це вкупі гарантує Шахтарю нелегкий матч на Етіхаді. Вочевидь, "гірники" спробують зачепитися за нічию, а запорукою такого безсумнівного успіху стане самовіддана гра в центрі поля. Тарас Степаненко та Алан Патрік у цьому поєдинку зобов'язані зіграти на всі 150 % своїх можливостей, щоб донеччани повернулися до України з позитивним результатом. Та в цьому прагненні головне не втрачати голови. Навіть мінімальна поразка в Манчестері може зіграти на руку Шахтарю при фінальному розподілі місць у групі. Крім того, нічия у матчі Аталанти та загребського Динамо чи навіть перемога бергамасків спричинять ситуацію, за якої "гірники" самостійно вершитимуть власну долю в останньому турі.

Цікаві факти

Останнє побачення команд на Етіхаді завершилося розгромною перемогою Сіті (6:0).

Перемога у вівторок ввечері гарантує хлопцям Гвардіоли перше місце групи C.

"Гірники" достроково вийдуть у плей-офф у випадку своєї перемоги та поразки Динамо Загреб у паралельному матчі.

Євген Коноплянка забивав на Етіхаді в сезоні 2015/16, коли захищав кольори іспанської Севільї.

Останні 6 домашніх поєдинків Ліги чемпіонів Манчестер Сіті виграв із загальним рахунком 26:5.

Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці компанії Marathon Bet безумовним фаворитом протистояння вважають англійський клуб. На перемогу Манчестер Сіті можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,175. Натомість імовірний успіх донеччан оцінюється космічним балом 17,75. Ставка на нічию у протистоянні чемпіонів Англії та України може збільшити виграш у 8,40 разів.

Також букмекери визначились із найвірогіднішими підсумковими результатами матчу ЛЧ. На думку контори, розгромна перемога "містян" із рахунком 3:0 найбільш імовірна – 7,60. Схожий коефіцієнт і на суху перемогу господарів із перевагою у два м'ячі – 7,80. Ризикована ставка на нічию 1:1 пропонується із інтригуючим балом 15,25.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ляпорт, Зінченко, Сане, Агуеро – Тайсон

Під питанням: Д. Сілва – Соломон

Дискваліфіковані: Браво – Марлос

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Шахтар

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Фернандінью, Анхеліньо – Де Брюйне, Родрі, Д. Сілва – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Коваленко, Коноплянка – Мораєс

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Підопічні Луїша Каштру справедливо виглядають справжнім андердогом протистояння з Манчестер Сіті. Будь-який результат, окрім впевненої перемоги "містян", стане сенсацією. У цій ситуації гравцям Шахтаря важливо не програти ще до стартового свистка. Психологічний етап підготовки до протистояння з командою Гвардіоли – ледь не найважливіший для тренерського штабу донеччан. Звісно, на папері Сіті є фаворитом – без запитань, але долю протистояння вирішать лише 90+ хвилин на газоні Етіхада.

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