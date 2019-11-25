Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар зустрічається з Манчестер Сіті в п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Манчестер Сіті – Шахтар, підкаже "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 26 листопада в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили на матч Ліги чемпіонів без двох лідерів

Манчестер Сіті – Шахтар, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Шахтар підходить до гри явним аутсайдером. Фахівці Marathon Bet перемогу чемпіона України оцінюють космічним коефіцієнтом 18.5. На думку букмекерів, Манчестер Сіті легко впорається з "гірниками" – на виграш підопічних Гвардіоли можна поставити за 1.176. Нічия – 8.2.

Шахтар зустрічається з Манчестер Сіті в третій Лізі чемпіонів поспіль. З попередніх очних матчів можна виділити певні закономірності.

– "Містяни" виграли 4 матчі з п'яти, не пропустивши в них жодного гола. На "суху" перемогу Сіті у наступному поєдинку презентують коефіцієнт 2.06.

– У 80% чемпіони Англії та України в очній зустрічі пробивали стандартний тотал 2,5. Звітна гра також очікується результативною – на 3+ голи пропонують поставити за 1.33.

– Шахтар ще не забивав на Етіхаді. Довгоочікуваний гол української команди оцінюється в 1.81.

Шахтар – Манчестер Сіті: легкий розгром від гостей, Мораєс знецінив шедеври Тайсона, Зінченко отримав цікавий знак

У вересні Манчестер Сіті розгромив Шахтар на ОСК Металіст з рахунком 3:0. На повторення такого гандикапу "містян" в Англії можна поставити з коефіцієнтом 4.55.

Манчестер Сіті очолює групу C з 10 очками. У матчі з Шахтарем Гвардіола може гарантувати собі плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" посідають друге місце з 5 очками – стільки ж у загребського Динамо. Аталанта остання – 1 бал.

Нагадаємо, що Шахтар за 15 матчів чемпіонату України лише раз не переміг і відірвався від конкурентів у турнірній таблиці на 13 очок. Манчестер Сіті на внутрішній арені відпустив Ліверпуль на 9 пунктів і розмістився на 3 місці АПЛ. У суботу "містяни" виграли важкий матч у Челсі.

Манчестер Сіті – Челсі: сміливий Лемпард зламав Гвардіолу, але Марез і де Брюйне зробили для Пепа результат