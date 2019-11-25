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Манчестер Сіті – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

19:51 602 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів 26 листопада 2019 / Шахтар

Донецький Шахтар в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 зустрінеться з англійським Манчестер Сіті. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 26 листопада в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок зустрічі – о 22:00.

Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч Манчестер Сіті – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

У вересні Манчестер Сіті розгромив Шахтар на ОСК Металіст з рахунком 3:0. "Містяни" очолюють групу C з 10 очками. У наступному матчі Гвардіола може гарантувати собі плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" посідають друге місце з 5 пунктами – стільки ж у загребського Динамо. Аталанта остання – 1 бал.

Нагадаємо, що Шахтар за 15 матчів чемпіонату України лише раз не переміг і відірвався від конкурентів у турнірній таблиці на 13 очок. Манчестер Сіті на внутрішній арені відпустив Ліверпуль на 9 пунктів і розмістився на 3 місці АПЛ. У суботу "містяни" виграли важкий матч у Челсі.

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