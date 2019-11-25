Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Травми – це погано. Але ми виберемося з цієї ситуації. На щастя, повернувся Менді, який багато пропустив. Я дуже задоволений тими гравцями, які зараз грають, вони намагаються з усіх сил. Завтра ми можемо вирішити всі питання виходу з групи. Ми повинні добре підготуватися до цієї гри після складного матчу з Челсі.

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Чи може Артета в майбутньому очолити Арсенал або Манчестер Сіті? Наскільки я пам'ятаю, головний тренер Арсенала – Унаї Емері. Але в майбутньому, звичайно, може трапитися все, що завгодно.

Жезус? Йому непросто зараз. Але у нього відмінний потенціал. Дуже важливо те, як він готується і тренується. Він неймовірний хлопець. Агуеро зараз проводить на полі більше хвилин, але не набагато. До того ж, впродовж сезону трапляються травми.

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Ми хочемо зберегти Жезуса в команді. У нього є чинний контракт. Поки у нього є контракт, він залишиться в команді. Тим більше, що Агуеро не вічний, рано чи пізно він закінчить кар'єру. І потрібен буде футболіст, який здатний буде його замінити. Як він знаходить мотивацію? Не знаю. Кілька хвилин тому він був тут, ви могли запитати у нього самі.

При такому щільному графіку дуже важливий наш командний дух. Я б хотів, щоб всі мої футболісти були завжди готові грати. У нас багато хороших гравців. Але втома, звичайно, відчувається", – розповів Гвардіола на передматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться вже завтра, 26 листопада. Початок гри о 22:00.