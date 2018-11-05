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Манчестер Сіті – Шахтар: Марлос повернувся у загальну групу "гірників"

16:52 72 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: Марлос повернувся у загальну групу "гірників"
Марлос / Фото: ФК Шахтар

Вінгер донецького Шахтаря Марлос готовий допомогти команді у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Півзахисник Шахтаря Марлос готується до матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
2
дн
:
3
год
:
47
хв
Шахтар
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