Перший тайм команди провели активно, але без голів. Вони з'явились по перерві. Мбаппе завершив чудову комбінацію красивим ударом поміж ніг Едерсону. Гвардіола чи не одразу зняв з гри Зінченка і випустив Жезуса. Це була єдина заміна в матчі від Пепа.

Манчестер Сіті здобув перемогу над ПСЖ, вигравши групу А – Париж теж у плей-офф, Зінченко зіграв 54 хвилини у новій ролі

За 9 хвилин після виходу на поле Габріел асистував Стерлінгу, а ще пізніше забив і сам після розкішного пасу від Бернарду Сілви. Перемога дозволила Манчестер Сіті виграти групу А за тур до кінця. ПСЖ ж попри поразку теж гарантував собі плей-офф Ліги чемпіонів.