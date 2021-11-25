Гол і асист джокера Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1
Манчестер Сіті здолав ПСЖ у 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
Перший тайм команди провели активно, але без голів. Вони з'явились по перерві. Мбаппе завершив чудову комбінацію красивим ударом поміж ніг Едерсону. Гвардіола чи не одразу зняв з гри Зінченка і випустив Жезуса. Це була єдина заміна в матчі від Пепа.
Манчестер Сіті здобув перемогу над ПСЖ, вигравши групу А – Париж теж у плей-офф, Зінченко зіграв 54 хвилини у новій ролі
За 9 хвилин після виходу на поле Габріел асистував Стерлінгу, а ще пізніше забив і сам після розкішного пасу від Бернарду Сілви. Перемога дозволила Манчестер Сіті виграти групу А за тур до кінця. ПСЖ ж попри поразку теж гарантував собі плей-офф Ліги чемпіонів.