Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно визначився з обоймою футболістів, яка може взяти участь у поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів.

23 гравці вирушили у Манчестер на протистояння з Сіті, повідомляє прес-служба ПСЖ. Головні зірки – Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе і Неймар – у списку.

Почеттіно анонсував повернення Рамоса на поле

Та найбільше привертає увагу присутність Серхіо Рамоса. Для оборонця це перше потрапляння в обойму. Він ще не провів жодної хвилини за парижан в офіційному матчі, відколи переїхав у Париж. Весь час Рамоса турбувало пошкодження. Востаннє Серхіо з'являвся на футбольному полі ще 5 травня у півфіналі ЛЧ проти Челсі, виступаючи за Реал.

Поєдинок проти команди Олександра Зінченка відбудеться вже завтра, 24 листопада. Стартовий свисток на Етіхад Стедіум пролунає о 22:00 за Києвом.

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