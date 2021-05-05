"Ми зіграли в ту гру, яку планували зіграти. Ми почали дуже добре, створюючи моменти і домінуючи над Манчестер Сіті. Це не просто. Не багато команд можуть домінувати над такою командою, як Ман Сіті.

Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Іноді в футболі потрібен відсоток удачі в деяких епізодах. Я повинен привітати суперника, тому що у них фантастичний сезон. Після шести або семи сезонів роботи у Гварліоли все добре. У той же час ми відчуваємо гордість за наших гравців і нашу команду.

Відсутність Мбаппе не може бути виправданням. Ми команда. Звичайно, шкода, що він не був готовий нам допомогти, але це не виправдання. Ми не можемо використовувати це виправдання, тому що гра команди була хорошою.

Зі 180 хвилин ми хвилин 40-45 грали в меншості. Це величезна перевага для суперника. Такий футбол, але ми продовжували боротися, залишалися у грі. Вчора був не наш день. Те ж можна сказати і про той день, коли ми грали перший матч у Парижі", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вдома здолав ПСЖ (2:0) і вийшов у фінал турніру. Перший поєдинок у Парижі завершився з рахунком 2:1 на користь "містян".

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши ПСЖ – Зінченко взяв участь у двох голах