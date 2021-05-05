"Мы сыграли в ту игру, которую планировали сыграть. Мы начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над Манчестер Сити. Это не просто. Не многие команд могут доминировать над такой командой, как Ман Сити.

Манчестер Сити – ПСЖ – 2:0 – видео голов и обзор матча

Иногда в футболе нужен процент удачи в некоторых эпизодах. Я должен поздравить соперника, потому что у них фантастический сезон. После шести или семи сезонов работы у Гварлиолы все хорошо. В то же время мы чувствуем гордость за наших игроков и нашу команду.

Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием. Мы команда. Конечно, жаль, что он не был готов помочь, но это не оправдание. Мы не можем использовать это оправдание, потому что игра команды была хорошей.

Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали бороться, оставались в игре. Вчера был не наш день. То же можно сказать и о том дне, когда мы играли первый матч в Париже", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити дома одолел ПСЖ (2:0) и вышел в финал турнира. Первый поединок в Париже завершился со счетом 2:1 в пользу "горожан".

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