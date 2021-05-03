"ПСЖ – видатна команда, всі це знають. Вони здатні створювати для перемоги те, чого більшість просто не очікує. Звичайно, я знаю, на що вони здатні, але в пам'яті занадто свіже те, що вони роблять на полі. У той же час ми знаємо, як чудово можемо грати ми. Завтра ми знову повинні вийти на поле зіграти так, як ми вміємо. Це неважко.

Манчестер Сіті – ПСЖ: УЄФА призначив арбітра на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

Нас очікують ті ж небезпеки, що і в першому матчі. Вони можуть змінити розстановку, у них дуже розумний тренер, я не знаю, що вони робитимуть. Ми жодного разу не доходили до цієї стадії – бажання вийти у фінал цілком зрозуміле. Потрібно сфокусуватися на собі, ми повинні разом читати гру, триматися разом у важкі моменти, разом долати труднощі. Ми зі всіх сил намагатимемося нав'язати супернику свою гру. Потрібно добре зіграти в обороні, зберігати терпіння і постаратися забити.

Я не можу передбачити, що буде завтра. Це інші команди, інші події. Минуле – це минуле, наші спогади, вони можуть бути щасливими чи сумними. Ми прекрасно грали тоді (з Тоттенхемом у 2019 році – Футбол 24), але не змогли пройти далі. Тепер намагаємося вийти до фіналу.

Опираючись на власний досвід, можу сказати, що півфінальні матчі-відповіді завжди важкі. Починаєш грати, покладаючись на результат першої зустрічі, забуваєш, що ти повинен робити – виграти матч. Так було завжди. Фінал – це вже зовсім інша історія", – цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що другий матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться у вівторок, 4 травня. Початок поєдинку о 22:00. Перший матч завершився перемогою "містян" (2:1).

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