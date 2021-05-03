"ПСЖ – выдающаяся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидает. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как прекрасно можем играть мы. Завтра мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это нетрудно.

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Нас ожидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут изменить расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии – желание выйти в финал вполне объяснимо. Нужно сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил будем пытаться навязать сопернику свою игру. Нужно хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить.

Я не могу предсказать, что будет завтра. Это другие команды, другие события. Прошлое – это прошлое, наши воспоминания, они могут быть счастливыми или печальными. Мы прекрасно играли тогда (с Тоттенхэмом в 2019 году – Футбол 24), но не смогли пройти дальше. Теперь пытаемся выйти в финал.

Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что полуфинальные матчи всегда тяжелые. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать – выиграть матч. Так было всегда. Финал – это уже совсем другая история", – цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало поединка в 22:00. Первый матч завершился победой "горожан" (2:1).

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