Стало відомо, хто обслуговуватиме другий поєдинок 1/2 фіналу найпрестижнішого турніру Європи за участі англійського та французького грандів.

Зустріч між Манчестер Сіті та ПСЖ судитиме бригада арбтрів на чолі з Бйорном Кюйперсом, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Йому допомагатимуть лайнсмени Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Резервний арбітр – грек Тасос Сідіропулос. Із системою VAR працюватимуть Пол ван Букел і Денніс Хіглер.

До слова, Кюйперс неодноразово обслуговував поєдинки за участю обох команд. Фартовішим арбітр був для французів: в шести останніх іграх за його участі ПСЖ жодного разу не програв. Саме нідерландець зафіксував фінальний рахунок 4:1 на користь парижан у матчі 1/8 фіналу ЛЧ з Барселоною.

Останній матч Манчестер Сіті за участі Бйорна – нічия з Порту (0:0) у груповому етапі Ліги чемпіонів. Також можна згадати поразку від Тоттенхема у півфіналі сезону 2018/19 (0:1), нищівну перемогу над Борусією М у 2016-му (4:0), нічию з Ромою у 2014-му (1:1) та поразку від Баварії у 2013-му(1:3).

Нагадаємо, перший поєдинок між Ман Сіті та ПСЖ завершився перемогою "містян" 2:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 4 травня, о 22:00.

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