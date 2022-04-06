"Це була важка гра проти надзвичайної команди, яка грає дуже добре, яка досягає результатів на основі чудових індивідуальних особливостей.

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Ми хотіли закрити гру і грати на контратаках. У другому таймі, коли ми вже більше відкривались, вони забили нам. Вони демонструють хороший футбол, який хочуть показувати усі. Слова Гвардіоли про схему 5-5-0? Це те ж саме, що дивитися на команду, яка дуже добре атакує. Дуже важко мати таку команду, як у них.

Завжди потрібно думати про щось краще. Це довге протистояння, розділене на дві частини, один матч тут, а інший вдома. Їм байдуже, вони грають однаково. Вони – мабуть, найкраща команда у світі. Але ми будемо боротися, наскільки це можливо", – цитує Сімеоне Marca.

Зауважимо, матч-відповідь за вихід у півфінал між англійською та іспанською командами відбудеться рівно за тиждень, 13 квітня.

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