"Это была тяжелая игра против чрезвычайной команды, которая играет очень хорошо, которая достигает результатов на основе отличных индивидуальных особенностей.

Победный гол Де Брюйне в видеообзоре матча Манчестер Сити – Атлетико

Мы хотели закрыть игру и играть на контратаках. Во втором тайме, когда мы уже открывались, они забили нам. Они показывают хороший футбол, который хотят показывать все. Слова Гвардиолы о схеме 5-5-0 ? Это то же самое, что смотреть на команду, которая очень хорошо атакует. Очень тяжело иметь такую ​​команду, как у них.

Всегда нужно думать о чем-нибудь лучшем. Это длинное противостояние, разделенное на две части, один матч здесь, а другой дома. Им безразлично, они играют одинаково. Они, пожалуй, лучшая команда в мире. Но мы будем бороться, насколько это возможно", – цитирует Симеоне Marca .

Заметим, ответный матч за выход в полуфинал между английской и испанской командами состоится ровно через неделю, 13 апреля.