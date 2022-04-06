"Манчестер Сити, пожалуй, лучшая команда в мире": Симеоне ответил на насмешки Гвардиолы по поводу тактики
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне рассказал о поражении от Манчестер Сити в первом матче четвертьфинала ЛЧ, упомянув слова Хосепа Гвардиолы.
"Это была тяжелая игра против чрезвычайной команды, которая играет очень хорошо, которая достигает результатов на основе отличных индивидуальных особенностей.
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Мы хотели закрыть игру и играть на контратаках. Во втором тайме, когда мы уже открывались, они забили нам. Они показывают хороший футбол, который хотят показывать все. Слова Гвардиолы о схеме 5-5-0? Это то же самое, что смотреть на команду, которая очень хорошо атакует. Очень тяжело иметь такую команду, как у них.
Всегда нужно думать о чем-нибудь лучшем. Это длинное противостояние, разделенное на две части, один матч здесь, а другой дома. Им безразлично, они играют одинаково. Они, пожалуй, лучшая команда в мире. Но мы будем бороться, насколько это возможно", – цитирует Симеоне Marca.
Заметим, ответный матч за выход в полуфинал между английской и испанской командами состоится ровно через неделю, 13 апреля.
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