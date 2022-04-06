Переможний гол Де Брюйне у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Атлетіко
06:00 - Читать на русском
Манчестер Сіті мінімально переграв Атлетіко (1:0) у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Підопічні Хосепа Гвардіоли переважали мадридців за гостротою, що конвертувалось у гол в другому таймі. Фоден розрізним пасом знайшов Де Брюйне, і бельгієць прошив Облака.
Манчестер Сіті мінімально переміг Атлетіко в першому чвертьфіналі ЛЧ – Зінченко залишився в запасі
Фінальний свисток головного арбітра зустрічі констатував звитягу Манчестер Сіті. Матч-відповідь між іспанською та англійською командами відбудеться наступної середи, 13 квітня.
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