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Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола не визнає, що помилився з тактикою на матч Ліги чемпіонів

14:04 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола не визнає, що помилився з тактикою на матч Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола / Фото Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пояснив, чому вирішив зіграти з трьома центральними захисниками.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"У Лізі чемпіонів і в турнірах такого формату тактика не на першому місці. Схема оборони? У Ліона дуже швидкі форварди, тому я не хотів залишати їх удвох проти двох центральних захисників.

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Гарсія? Я не знаю, чому у нас в підсумку не вийшло те, що було задумано, але я добре знаю, чому я вибрав такий варіант. Останні дні ми працювали над цією системою, ми обговорювали те, як треба грати в захисті. Не вважаю, що проблема в тактичній схемі", – цитує Гвардіолу Reuters.

Нагадаємо, Сіті несподівано поступився Ліону у чвертьфіналі ЛЧ (1:3), у наступному раунді французи зустрінуться з Баварією.

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Ліга чемпіонів Ерік Ерік Гарсія Манчестер Сіті - Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола
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