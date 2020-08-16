Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола не визнає, що помилився з тактикою на матч Ліги чемпіонів

"У Лізі чемпіонів і в турнірах такого формату тактика не на першому місці. Схема оборони? У Ліона дуже швидкі форварди, тому я не хотів залишати їх удвох проти двох центральних захисників.

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Гарсія? Я не знаю, чому у нас в підсумку не вийшло те, що було задумано, але я добре знаю, чому я вибрав такий варіант. Останні дні ми працювали над цією системою, ми обговорювали те, як треба грати в захисті. Не вважаю, що проблема в тактичній схемі", – цитує Гвардіолу Reuters.

Нагадаємо, Сіті несподівано поступився Ліону у чвертьфіналі ЛЧ (1:3), у наступному раунді французи зустрінуться з Баварією.

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