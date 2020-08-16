Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола виділив основні причини гучного фіаско своїх підопічних

"Одного разу Манчестер Сіті все ж прорветься до півфіналу. Іноді потрібно просто прорватися через цей бар'єр. За підсумками декількох років команда заслужила це. У перші 20-25 хвилин нам не вдавалося знайти вільні зони для атаки. У другому таймі все було добре. Я відчував, що ми сильніші. Але в цьому турнірі треба грати ідеально.

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Ми багато зробили правильно, але цього не вистачило. Ми помилялися в штрафних майданчиках в ключові моменти. У ситуації Стерлінга треба забивати, щоб перевести матч у додатковий час. Але ми потім пропустили третій гол, і все було скінчено.

Ми створили більше шансів і частіше били. Ми розчаровані. Тепер вирушаємо на канікули, а потім треба буде знову приводити всіх в форму", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) та вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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