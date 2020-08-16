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Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола виділив основні причини гучного фіаско своїх підопічних

08:50 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола виділив основні причини гучного фіаско своїх підопічних
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Барселони Хосеп Гвардіола поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Одного разу Манчестер Сіті все ж прорветься до півфіналу. Іноді потрібно просто прорватися через цей бар'єр. За підсумками декількох років команда заслужила це. У перші 20-25 хвилин нам не вдавалося знайти вільні зони для атаки. У другому таймі все було добре. Я відчував, що ми сильніші. Але в цьому турнірі треба грати ідеально.

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Ми багато зробили правильно, але цього не вистачило. Ми помилялися в штрафних майданчиках в ключові моменти. У ситуації Стерлінга треба забивати, щоб перевести матч у додатковий час. Але ми потім пропустили третій гол, і все було скінчено.

Ми створили більше шансів і частіше били. Ми розчаровані. Тепер вирушаємо на канікули, а потім треба буде знову приводити всіх в форму", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) та вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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