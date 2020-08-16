Манчестер Сити – Лион: Гвардиола не признает, что ошибся с тактикой на матч Лиги чемпионов

"В Лиге чемпионов и в турнирах такого формата тактика не на первом месте. Схема обороны? У Лиона очень быстрые форварды, поэтому я не хотел оставлять их вдвоем против двух центральных защитников.

Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных

Гарсия? Я не знаю, почему у нас в итоге не получилось то, что было задумано, но я хорошо знаю, почему я выбрал такой вариант. Последние дни мы работали над этой системой, мы обсуждали то, как надо играть в защите. Не думаю, что проблема в тактической схеме", – цитирует Гвардиолу Reuters.

Напомним, Сити неожиданно уступил Лиону в четвертьфинале ЛЧ (1:3), в следующем раунде французы встретятся с Баварией.

Лион выбил Манчестер Сити с Лиги чемпионов: фиаско Гвардиолы и звёзд "горожан", потолок "ткачей" и проблемы для Зинченко