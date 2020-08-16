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Манчестер Сити – Лион: Гвардиола не признает, что ошибся с тактикой на матч Лиги чемпионов

14:07 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: Гвардиола не признает, что ошибся с тактикой на матч Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола / Фото Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объяснил, почему решил сыграть с тремя центральными защитниками.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"В Лиге чемпионов и в турнирах такого формата тактика не на первом месте. Схема обороны? У Лиона очень быстрые форварды, поэтому я не хотел оставлять их вдвоем против двух центральных защитников.

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Гарсия? Я не знаю, почему у нас в итоге не получилось то, что было задумано, но я хорошо знаю, почему я выбрал такой вариант. Последние дни мы работали над этой системой, мы обсуждали то, как надо играть в защите. Не думаю, что проблема в тактической схеме", – цитирует Гвардиолу Reuters.

Напомним, Сити неожиданно уступил Лиону в четвертьфинале ЛЧ (1:3), в следующем раунде французы встретятся с Баварией.

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