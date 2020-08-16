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Манчестер Сіті – Ліон: де Брюйне замислився про вплив грошей на футбол після вильоту з ЛЧ

11:14 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон: де Брюйне замислився про вплив грошей на футбол після вильоту з ЛЧ
Кевін де Брюйне / Фото Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне оцінив наслідки пандемії на футбольному календарі.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Це не впливає на нас у короткостроковій перспективі, але я побоююсь за майбутнє. Через півроку ми всі будемо зламані морально і фізично.

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Національні асоціації, УЄФА і ФІФА повинні звернути на це увагу. Але так, гроші правлять грою. Як футболісти ми можемо лише слідувати цьому", – цитує де Брюйне HLN.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Ман Сіті несподівано поступився Ліону (1:3) та покинув турнір. Новий сезон чемпіонату Англії стартує вже з 12 вересня.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін Кевін де Брюйне коронавірус
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