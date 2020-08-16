Манчестер Сіті – Ліон: де Брюйне замислився про вплив грошей на футбол після вильоту з ЛЧ

"Це не впливає на нас у короткостроковій перспективі, але я побоююсь за майбутнє. Через півроку ми всі будемо зламані морально і фізично.

Манчестер Сіті готовий придбати Мессі за будь-яку суму, – Mirror

Національні асоціації, УЄФА і ФІФА повинні звернути на це увагу. Але так, гроші правлять грою. Як футболісти ми можемо лише слідувати цьому", – цитує де Брюйне HLN.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Ман Сіті несподівано поступився Ліону (1:3) та покинув турнір. Новий сезон чемпіонату Англії стартує вже з 12 вересня.

Ліон вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів: фіаско Гвардіоли і зірок "містян", стеля "ткачів" і проблеми для Зінченка