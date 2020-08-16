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Манчестер Сити – Лион: де Брюйне задумался о влиянии денег на футбол после вылета из ЛЧ

11:14 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: де Брюйне задумался о влиянии денег на футбол после вылета из ЛЧ
Кевин де Брюйне / Фото Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне оценил последствия пандемии на футбольном календаре.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Это не влияет на нас в краткосрочной перспективе, но я опасаюсь за будущее. Через полгода мы все будем сломанные морально и физически.

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Ассоциации, УЕФА и ФИФА должны обратить на это внимание. Но да, деньги правят игрой. Как футболисты мы можем только следовать этому", – цитирует де Брюйне HLN.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити неожиданно уступил Лиону (1:3) и покинул турнир. Новый сезон чемпионата Англии стартует уже с 12 сентября.

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