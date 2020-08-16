Манчестер Сити – Лион: де Брюйне задумался о влиянии денег на футбол после вылета из ЛЧ

"Это не влияет на нас в краткосрочной перспективе, но я опасаюсь за будущее. Через полгода мы все будем сломанные морально и физически.

Манчестер Сити готов приобрести Месси за любую сумму, – Mirror

Ассоциации, УЕФА и ФИФА должны обратить на это внимание. Но да, деньги правят игрой. Как футболисты мы можем только следовать этому", – цитирует де Брюйне HLN.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити неожиданно уступил Лиону (1:3) и покинул турнир. Новый сезон чемпионата Англии стартует уже с 12 сентября.

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