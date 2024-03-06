Дуже приємно бачити такі команди, як Копенгаген, у плей-офф Ліги чемпіонів. Їхні прориви не дають остаточно зневіритись у сучасному футболі, де тільки багаті клуби спроможні поєднувати красиві історії з результатом на міжнародному рівні. Євросезон данців у цьому плані особливо яскравий – на груповому етапі вони відбирали очки у Баварії в Мюнхені, прибили надзвичайно потужний Галатасарай, ледь не зіграли внічию на "Олд Траффорд" і видали шалені 4:3 з МЮ вдома.

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Словом, підопічні Якоба Нееструпа довели, що одних тільки грошей для досягнення успіху замало. Потрібні ще й ідея, спортивний проект, грамотний скаутинг та раціональна тактика під наявний склад. Зрештою, потрібне правильне налаштування – у Копенгагена все це є. Що найбільш важливо, дані чесноті нікуди не поділись із потраплянням в 1/8 фіналу.

Данці дали бій Манчестер Сіті у першій зустрічі. Так, "містяни" домінували від першої й до останньої хвилини, однак нічийний рахунок тримався майже до кінця першого тайму часу. В цьому допомогла груба помилка Едерсона, але й у тактичному плані скандинави тримались гідно – Пеп Гвардіола висловив захоплення компактністю блоку Якуба Нееструпа.

І це не порожні слова. Копенгаген, поки вистачає сил, тримає оригінальну структуру гри без м'яча, використовуючи зонну оборону центру в схемі з вузькими 4-3-3. Футболісти злагоджено працюють при зміщеннях, тримаючи компактність, а центрхави здатні витримувати великий обсяг роботи. При першій можливості вони контратакують, міксуючи довгі передачі й короткі комбінації.

На жаль, все це не допомогло у домашці проти Сіті – данці програли з рахунком 1:3. Дива не сталося. Про якийсь сенсаційний прохід у чвертьфінал тепер говорити немає сенсу, однак настільки симпатична команда досі здатна створити проблеми у одному матчі. Тим паче, що Пепу Гвардіолі зараз не до ЛЧ – на вихідних йому доведеться зіграти проти Ліверпуля. І це після манчестерського дербі!

Очевидно, що за настільки важкого графіку доведеться проводити ротацію. Можливо, навіть масштабну. Пеп часто вдається до таких кроків, якщо у протистоянні все вирішено – а значить у Копенгагена буде шанс на красиве завершення виступів у ЛЧ.

Кадрова ситуація

Манчестер Сіті сьогодні точно не допоможе травмований Джек Гріліш. Всі інші футболісти доступні – але навряд чи сьогодні вийдуть всі найсильніші. Вони готуються до Ліверпуля.

У Копенгагена ситуація складніша. Якуб Нееструп не може розраховувати на Віктора Классона та Лукаса Лерагера – а вони організували аж 5 голів у цьогорічній Лізі чемпіонів. Під питанням залишається участь Еміля Хьойлунда (брата Расмуса з МЮ). Крім того, в лазареті лікується екс-центрбек Шахтаря Давіт Хочолава, однак він там перебуває давно.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Копенгаген

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Аке, Гвардіол – Родрі – Бобб, Ковачіч, Альварес, Доку – Холанд

Копенгаген: Грабара – Єлерт, Вавро, Маккенна, Дікс – Маттссон, Фальк, Гонсалвеш – Ельюнуссі, Ларссон, Ашурі﻿

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Навіть за великого бажання скласти резервний лайн-ап у Манчестер Сіті все одно виходить якась машина, здатна виграти АПЛ. Саме тому Копенгагену не слід сподіватись на милість "містян" – якщо данці бажають перемогти, доведеться викластись на 120%. А ще помолитись. І все одно шансів на успіх буде мінімум.

Тим не менш, можна поставити на голи у обох воротах та відсутність розгрому. На нашу думку, Манчестер Сіті переможе з різницею в 1-2 голи.

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