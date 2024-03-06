Очень приятно видеть такие команды, как Копенгаген, в плей-офф Лиги чемпионов. Их прорывы не дают окончательно разувериться в современном футболе, где только богатые клубы способны сочетать красивые истории с результатом на международном уровне. Евросезон датчан в этом плане особенно яркий – на групповом этапе они отбирали очки у Баварии в Мюнхене, прибили чрезвычайно мощный Галатасарай, едва не сыграли вничью на “Олд Траффорд” и выдали безумные 4:3 с МЮ дома.

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Словом, подопечные Якоба Нееструпа доказали, что одних только денег для достижения успеха мало. Нужны еще и идея, спортивный проект, грамотный скаутинг и рациональная тактика под имеющийся состав. В конце концов, нужен правильный настрой – у Копенгагена все это есть. Что наиболее важно, данные добродетели никуда не делись с попаданием в 1/8 финала.

Датчане дали бой Манчестер Сити в первой встрече. Так, "горожане" доминировали от первой и до последней минуты, однако ничейный счет держался почти до конца первого тайма времени. В этом помогла грубая ошибка Эдерсона, но и в тактическом плане скандинавы держались достойно – Пеп Гвардиола выразил восхищение компактностью блока Якуба Нееструпа.

И это не пустые слова. Копенгаген, пока хватает сил, держит оригинальную структуру игры без мяча, используя зонную оборону центра в схеме с узкими 4-3-3. Футболисты слаженно работают при смещениях, держа компактность, а центрхавы способны выдерживать большой объем работы. При первой возможности они контратакуют, миксуя длинные передачи и короткие комбинации.

К сожалению, все это не помогло в домашней игре против Сити – датчане проиграли со счетом 1:3. Чуда не произошло. О каком-то сенсационном проходе в четвертьфинал теперь говорить нет смысла, однако столь симпатичная команда до сих пор способна создать проблемы в одном матче. Тем более, что Пепу Гвардиоле сейчас не до ЛЧ – на выходных ему придется сыграть против Ливерпуля. И это после манчестерского дерби!

Очевидно, что при столь тяжелом графике придется проводить ротацию. Возможно, даже масштабную. Пеп часто прибегает к таким шагам, если в противостоянии все решено – а значит у Копенгагена будет шанс на красивое завершение выступлений в ЛЧ.

Кадровая ситуация

Манчестер Сити сегодня точно не поможет травмированный Джек Грилиш. Все остальные футболисты доступны – но вряд ли сегодня выйдут все сильнейшие. Они готовятся к Ливерпулю.

У Копенгагена ситуация более сложная. Якуб Нееструп не может рассчитывать на Виктора Классона и Лукаса Лерагера – а они организовали аж 5 голов в нынешней Лиге чемпионов. Под вопросом остается участие Эмиля Хёйлунда (брата Расмуса из МЮ). Кроме того, в лазарете лечится экс-центрбек Шахтера Давит Хочолава, однако он там находится давно.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Копенгаген

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол – Родри – Бобб, Ковачич, Альварес, Доку – Холанд

Копенгаген: Грабара – Йелерт, Вавро, Маккенна, Дикс – Маттссон, Фальк, Гонсалвеш – Эльюнусси, Ларссон, Ашури

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Даже при большом желании составить резервный лайн-ап у Манчестер Сити все равно получается какая-то машина, способная выиграть АПЛ. Именно поэтому Копенгагену не следует надеяться на милость "горожан" – если датчане хотят победить, придется выложиться на 120%. А еще помолиться. И все равно шансов на успех будет минимум.

Тем не менее, можно поставить на голы в обоих воротах и отсутствие разгрома. По нашему мнению, Манчестер Сити победит с разницей в 1-2 гола.

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