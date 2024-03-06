Матч Реал Мадрид – РБ Лейпциг відбудеться сьогодні, 6 березня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Стартовий свисток головного арбітра Давіде Масса пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

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Перший матч між Реалом і Лейпцигом виявився набагато цікавішим, ніж очікувалось. Марко Розе та його банда ефективно пресингували "вершкових", витискаючи їх у фланги й накриваючи там великою групою футболістів. Також непогано працювали опускання Хаві Сімонса в глибину, які витягували опорника – у звільнений простір вривався Ольмо. Зрештою, Карло Анчелотті не вдалося нівелювати найсильніший бік РБ – контратаки через центр.

Тоді іспанців врятував Лунін, який виконав аж 9 сейвів. У матчах плей-офф ЛЧ парирувати таку кількість ударів вдавалося тільки йому та Куртуа. Це був зірковий час Андрія – після виїзду до Лейпцига про нього заговорили, як про одного з найкращих голкіперів у Європі. І це підтверджується статистикою. Хочеться, щоб українець повторив такий же перфоманс і сьогодні.

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Втім, навіть настільки потужний РБ Лейпциг не зміг здобути перемогу над "королями Ліги чемпіонів". Ба більше – Реал здобув мінімальну перемогу завдяки шедевральному голу Браїма Діаса, хоча списувати успіх на лакі-шот не слід. Карло Анчелотті теж впливав на хід гри, поступово зменшуючи тиск "ротен буллен". Зокрема, він просто відмовився від пресингу, аби не провокувати зайвих розривів і не посилювати тиск на оборону з одним профільним центрбеком.

Крім того, ще на початку виїзної зустрічі італієць змінив конфігурацію центрального ромба, переставивши Вальверде й Крооса місцями, а також поставивши Камавінгу на позицію опорника. Його чіпкість, здатність покривати великий простір і просувати м'яч під пресингом вдало наклались на поступово втому РБ. Хоча все одно "вершковим" пощастило.

З того часу Реал встиг провести ще три поєдинки. Всі вони насторожують – "королівський клуб" не зміг переграти Райо Вальєкано й мучився з Севільєю (суперниками з 16-го та 14-го місця у таблиці Ла Ліги), плюс розписав нічию з Валенсією. Особливо тривожив перший тайм на "Местальї" – підопічні Карло Анчелотті майже нічого не створили, та ще й відверто "попливли" під пресингом "кажанів". Навіть Карвахаль став допускати дитячі помилки, а Крооса накривали настільки ефективно, що все завершилось голом.

І все це сталося за наявності таких машини для розбиття тиску, як Беллінгем і Камавінга. Тим не менш, слід відзначити й іншу особливість матчу з Валенсією – за наявності критичних проблем, з мінімумом моментів і при двох пропущених м'ячах Мадрид все одно уникнув поразки. Та ще й забив тричі (останній гол не зарахували). Таким же чином Реал виграв свої останні ЛЧ.

Втім, РБ Лейпциг має хороші шанси зупинити "королів відскоку". Підопічні Марко Розе після поразки від Реала впевнено здолали ґладбахську Борусію і Бохум – останній, до речі, нещодавно переміг Баварію. Із самими мюнхенцями "ротен буллен" теж видали сильний матч, тримаючи нічийний рахунок до останніх хвилин.

Словом, поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" обіцяє бути напруженим. І це круто, адже після жеребу всі ставили на легкий прохід мадридців – а вийшло так, що ця пара стала однією з найцікавіших у 1/8 фіналу ЛЧ. І сенсація у ній цілком реальна.

Кадрова ситуація

Список втрат Реала поступово зменшився лишень до трьох футболістів. У поєдинку проти РБ Лейпциг "вершковим" не допоможуть травмовані Алаба, Мілітао, а також Куртуа – Тібо вже підпускають до тренувань з командою, але він ще не готовий. Всі інші виконавці готові вийти на поле.

РБ Лейпциг не може на Клостераманна та Сімакана, у яких пошкодження. Втрати дуже неприємні – у першій зустрічі вони проявили себе дуже добре.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – РБ Лейпциг

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Чуамені, Начо, Менді – Камавінга – Вальверде, Беллінгем, Кроос – Родріго, Вінісіус

РБ Лейпциг: Гулачі – Хенрікс, Люкеба, Орбан, Раум – Ольмо, Шлагер, Кампль, Сімон – Шешко, Опенда

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Реал безумовним фаворитом матчу Ліги чемпіонів. На перемогу підопічних Карло Анчелотті дають коефіцієнт 1.59, а на тріумф РБ Лейпциг – 5.50. "Кеф" на прохід мадридців у основний час досягає 1.10, в той час як на прорив німців виставили аж 8.10.

Фахівці очікують на дуже результативну зустріч. Тотал більше 3.0 оцінюється коефіцієнтом 1.84, аналогічний тотал менше – 2.07. Гол Вінісіуса Жуніора помножить вашу ставку на 2.16, а Лої Опенда – на 3.20.