Дортмундская Боруссия не сможет выставить оптимальный состав в первой встрече с Манчестер Сити.

Полузащитник "шмелей" Джейдон Санчо не успел оправиться после травмы и пропустит игру в Манчестере, сообщает The Athletic. Отмечается, что хавбек только вернулся из Дубаи, где проходил реабилитацию, и еще не тренируется с командой.

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Напомним, Санчо не играл с начала марта из-за мышечного повреждения. Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич не исключил, что Джейдон сможет помочь команде в ответном матче с "горожанами", который состоится 14 апреля.

К слову, первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия Д состоится завтра, 6 апреля, в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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