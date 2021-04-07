"Ми поїдемо в Дортмунд за перемогою. У першому таймі ми не найрозумнішим чином поводилися з м'ячем. У другому таймі ситуація покращилася, у нас було 2-3 вірних моменти за рахунку 1:0. Борусія – типовий клуб Ліги чемпіонів. Вона багато років бере участь в цьому турнірі і знає, що робити. Ми поїдемо до них додому, щоб забити.

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Ми робимо все поступово. Ми хотіли виграти сьогоднішню гру, а зараз поїдемо до Німеччини і спробуємо там перемогти. Ми не дивимося далеко вперед – завжди на наступну гру", – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті на останніх хвилинах вирвав перемогу над Борусією (2:1). Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 14 квітня.

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