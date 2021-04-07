"Мы поедем в Дортмунд за победой. В первом тайме мы не самым умным образом обращались с мячом. Во втором тайме ситуация улучшилась, у нас было 2-3 верных момента при счете 1:0. Боруссия – типичный клуб Лиги чемпионов. Она много лет участвует в этом турнире и знает, что делать. Мы поедем к ним домой, чтобы забить.

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Мы делаем все постепенно. Мы хотели выиграть сегодняшнюю игру, а сейчас поедем в Германию и попробуем там победить. Мы не смотрим далеко вперед – всегда на следующую игру", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу над Боруссией (2:1). Ответный матч состоится уже через неделю, 14 апреля.

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